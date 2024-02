Violenza sessuale a Bologna | fermato il somalo rimesso in libertà La procura | “Gravi gli indizi di reato”

La sera del 6 febbraio scorso, verso le 22.00, una ragazza di 24 anni, mentre rincasava nella sua abitazione nel centro cittadino di Bologna, veniva avvicinata da un giovane - poi identificato in un somalo di 20 anni, incensurato - che la palpeggiava provando a baciarla. Solo le grida della giovane inducevano l'autore ad

(Di giovedì 15 febbraio 2024), 15 febbraio 2024 – E’ stato rintracciato presso un Centro di accoglienza di Malalbergo ed è stato immediatamenteil giovanedi 20 anni che il 6 febbraio scorso aveva bloccato, poco dopo le 22, una ragazza di 24 anni in via Bertoloni (trasversale di via Belle Arti) mentre stava rincasando e aveva tentato di violentarla. Una brutale aggressione dalla quale la giovane era riuscita a salvarsi urlando. Nel tentativo di allontanarsi, durante la fuga, il giovaneaveva anche preso a calci un’altra ragazza trovata sul suo cammino. A seguito di accurate e prolungate ricerche, il giovane era stato quindi intercettato da una volante del Commissariato e arrestato. Ma nonostante la cattura l’uomo era statoina causa dell’assenza dello stato di ...