Vino rosso in calo | come cambiano i consumi e come reagire

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Fattori generazionali, abitudini di consumo, cambiamenti climatici e una competizione più trasversale sulla tavola e al bancone, in cui oggi entrano in gioco anche altre tipologie di prodotto,cocktail, distillati, fermentati e analcolici. Sono tutte motivazioni che stanno facendo scendere idi vini rossi, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Non si tratta di una novità, ma di una tendenza in atto da anni, che è stata soltanto in parte scombinata dagli sconvolgimenti dei lockdown. Una di quelle tendenze che in economia di solito si definiscono con il termine “strutturale” e alla quale sarà importantein fretta, determinando un nuovo corso per i nostri vini rossi. Cosa sta succedendo? Per capirlo, abbiamo deciso di approfondire i dati elaborati dall’Osservatorio di Unione Italiana Vini e ...