Vino | è bio il 38% dei vigneti della Toscana

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Firenze, 14 febbraio 2024 - Su quasi 61mila ettari del vigneto toscano, 23mila sono certificati bio, ovvero il 38% del totale regionale, pari al 17%superficie vitata a biologico in Italia. E' quanto emerge da PrimAnteprima, evento a Firenze che apre la Settimana delle Anteprime in, con la presentazione delle nuove annate pronte ad andare in commercio. Il dato degli ettari vitati a regime biologico, sottolinea una nota, evidenzia il raggiungimento e superamento con largo anticipo dell'obiettivo posto dal New green deal dell'Unione europea e dell'Agenda Onu 2030. La più recente fotografiaproduzione vitivinicolaregistra una superficie vitata in crescita da quattro anni, destinata per il 95,7% a vini a Doc e Docg, rispetto a una media nazionale che non supera il 65%. Oltre 12mila le aziende ...