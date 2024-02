VIDEO – Inter-Salernitana | turnover ragionato! Frattesi a disposizione | TG Flash Inter-News

L'Inter ospiterà venerdì la Salernitana. Un match che precede di 4 Nel video le news dall'inviato Andrea

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il TG di.it torna anche in questa stagione, in formato! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, rassegna stampa, ultime di campo, curiosità e altro ancora. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra in. TG NERAZZURRO – È la viglia di. I nerazzurri, domani sera, torneranno in campo contro la squadra di Liverani per continuare la marcia verso lo scudetto con un occhio alla sfida con l‘Atletico Madrid in Champions League in programma martedì. Proprio in funzione del match europeo il tecnico Inzaghi pensa ad unragionato: la buona notizia è il rientro diche dovrebbe essere convocato per la ...