VIDEO – Inter-Salernitana | le scelte di Inzaghi alla vigilia | Inter Chat

i Viola hanno raggiunto un accordo per un prestito con diritto di riscatto del terzino scuola Inter. Pierozzi, che aveva bisogno di giocare per fare esperienza, è stato prestato alla Salernitana

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18 insui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch con. IN, nuovo format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Domani sera la squadra di Simonetorna in campo per il match di San Siro contro ladella ventiquattresima giornata di Serie A ampio spazio alle probabile ...

Nell'ultima puntata del Grande Fratello , Alfonso Signorini è dovuto intervenire in una lite tra Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni , spinto dalla ... (comingsoon)

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)

Thuram protagonista sabato scorso nella vittoria dell’Inter sul campo della Roma per 2-4. Ma un compagno aspetta ancora dei ringraziamenti. Marcus ... (inter-news)

"È stato accostato il mio cognome e quello di Giuseppe Conte alla parola condanna. Siccome noi siamo stati in tribunale ma c'è stata ... (ilgiornaleditalia)

Tra Joe Biden e Donald Trump chi sceglieresti, se votassi alle presidenziali Usa 2024 ? C’è chi va in crisi per la domanda o preferisci mantenere ... (open.online)

Scatto d’epoca: Gigi Piras affronta Bini in Inter-Cagliari 1981-82 L'account X Inter Lovers ha condiviso una bellissima foto di un vecchio Inter-Cagliari: il duello tra Gigi Piras e il nerazzurro Bini.

Luca Esposito a Radio Serie A: "Manolas porta esperienza, Liverani punta sulla qualità per la salvezza" Luca Esposito, direttore di TuttoSalernitana, è intervenuto a Radio Tv Serie A, la radio ufficiale della Lega Serie A, per fare il punto della situazione in casa granata, alla vigilia del ...

Agresti: “Da Lukaku mi aspetto di più, l’errore con l’Inter grida vendetta” Le parole del giornalista su Lukaku: "Ora deve caricarsi la Roma sulle spalle e fare la differenza, cosa che ha fatto più in negativo che in positivo in questo periodo" ...