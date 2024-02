Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2024 ore 20 | 30

Roma e Bruxelles. Agricoltori e trattori si concentreranno gli agricoltori delle altre provincie siciliane se la Regione Siciliana Inoltre urgono opere infrastrutturali per la viabilità e per l'

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 15 febbraio 2024)DEL 15 FEBBRAIOORE 20.20 FEDERICO ASCANI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE ALTEZZA NOMENTANA E IN INTERNA ALTEZZA APPIA CI SONO CODE SULLA COLOMBO, TRA RACCORDO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI CASSIA CODE TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI CON RIFERIMENTO AI CANTIERI, SULLA FERROVIAVITERBO PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; GLI INTERVENTI SI SVOLGONO SULLA TRATTA URBANA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IN ORARIO NOTTURNO, CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI ALLE 22:00 DA FLAMINIO E ALLE 22:10 DA MONTEBELLO, POI ATTIVI BUS SOSTITUTIVI; PREVISTI INOLTRE TRENI SPECIALI SULLA TRATTA EXTRAURBANA TRA FLAMINIO E ...