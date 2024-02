Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2024 ore 15 | 30

Roma, 15 febbraio 2024 " La Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca , su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture,

(Di giovedì 15 febbraio 2024)DEL 15 FEBBRAIOORE 15.20 FEDERICO ASCANI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE AL MOMENTO ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; VERSO IL RACCORDO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST AL RACCORDO STESSO CI SPOSTIAMO INFINE A SUD DELLA CAPITALE DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA COLMBO, TRA RACCORDO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA CON RIFERIMENTO AI CANTIERI, SULLA FERROVIAVITERBO PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; GLI INTERVENTI SI SVOLGONO SULLA TRATTA URBANA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IN ORARIO NOTTURNO, CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI ALLE 22:00 ...