Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2024 ore 11 | 30

Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2024 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE AVVENUTO ALL'ALTEZZA DELL'USCITA PER LA Roma-TERAMO STA PROVOCANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA TUSCOLANA; CIRCOLazioNE RIENTRATA NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA'. E SULLA LINEA Roma VITERBO PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL'INFRASTRUTTURA; GLI INTERVENTI SI SVOLGONO SULLA TRATTA URBANA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IN ORARIO NOTTURNO, CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI ALLE 22:00 DA FLAMINIO E ALLE 22:10 DA MONTEBELLO, POI ATTIVI BUS SOSTITUTIVI; PREVISTI INOLTRE TRENI SPECIALI ...

