Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2024 ore 10 | 30

"Siamo riusciti a mettere mano alla riqualificazione di via Roma , pari a 500mila euro, dalla Regione per la rigenerazione urbana Non poteva mancare un focus sulla viabilità in un Comune

(Di giovedì 15 febbraio 2024)DEL 15 FEBBRAIOORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE PERMANGONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA, PROSEGUENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA L’USCITA PER LA PRENESTINA E LA-TERAMO, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; SULLA STESSA-TERAMO RALLENTAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; SEMPRE VERSO LA TANGENZIALE EST INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA, TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E IL BIVIO PER VIA DEI PRATI FISCALI. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral