Viabilità | Barone | “Grazie al Ministro Salvini ci sono risorse per le strade dei piccoli comuni”

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“alè stato istituito al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il ‘Fondo investimenti stradali nei’ con una dotazione di 18 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 12 milioni di euro per il 2025 per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione dicomunali di importo non superiore a 150mila euro”. A dirlo Luigi, dirigente della Lega-Premier. “E’ un’iniziativa molto importante per i, una vera e propria boccata d’ossigeno per tanti enti chein serie difficoltà per la manutenzione stradale”, aggiunge. A breve sarà ...