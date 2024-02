La Commissione europea ha dato il via libera ad aiuti di Stato per complessivi 6,9 miliardi di euro da parte di sette Stati membri, tra cui l'Italia, per il terzo importante progetto di interesse comune europeo nella catena del valore

Via libera Ue a 6,9 miliardi di aiuti pubblici per idrogeno (Di giovedì 15 febbraio 2024) La Commissione europea ha dato il via libera ad aiuti di Stato per complessivi 6,9 miliardi di euro da parte di sette Stati membri, tra cui l'Italia, per il terzo importante progetto di interesse comune europeo nella catena del valore dell'idrogeno battezzato Ipcei Hy2Infra. L'iniziativa, si legge in una nota Ue, è finalizzata a incrementare, attraverso le necessarie infrastrutture, la disponibilità di idrogeno rinnovabile, riducendo così la dipendenza dal gas naturale e contribuendo a raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo. Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) La Commissione europea ha dato il viaaddi Stato per complessivi 6,9di euro da parte di sette Stati membri, tra cui l'Italia, per il terzo importante progetto di interesse comune europeo nella catena del valore dell'battezzato Ipcei Hy2Infra. L'iniziativa, si legge in una nota Ue, è finalizzata a incrementare, attraverso le necessarie infrastrutture, la disponibilità dirinnovabile, riducendo così la dipendenza dal gas naturale e contribuendo a raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

CONI - Malagò: "'Euro 2032 la chiave per sistemare gli stadi" "Gli Europei di calcio del 2032 sono il passe-partout, la chiave, per sistemare la generazione degli impianti calcistici italiani". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine della pr ... Irpef, da Coldiretti: esenzione totale per 9 aziende su 10 È quanto emerge da una stima Coldiretti su dati Inps diffusa in occasione del via libera al provvedimento sul taglio dell’Irpef agricola per due anni. Sul resto della platea l’esenzione verrà ... Euro2032: Malagò "Occasione chiave per sistemare gli stadi italiani" 'Senza certi parametri l'Uefa non può mai dare il via libera a ospitare la manifestazione', spiega il presidente del Coni ROMA (ITALPRESS) - ...

Video di Tendenza