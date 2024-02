il Ddl Capitali - dove per mesi si è discusso di lista del CdA e l'approvazione del Ddl Capitali (per il quale è arrivato il via del Ddl Capitali (per il quale è arrivato il via libera alla Camera

Via libera Cda Stretto Messina a relazione progetto definitivo del Ponte (Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. (askanews) – Il Consiglio di Amministrazione della società Stretto di Messina ha approvato la relazione del Progettista di aggiornamento al progetto definitivo del 2011 relativo al Ponte sullo Stretto di Messina, e l’ulteriore documentazione progettuale finalizzata al riavvio della realizzazione dell’Opera, come previsto dalla Legge. “È un grande risultato – ha commentato l’Amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci – ottenuto in pochi mesi grazie all’impegno del governo, in particolare del Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e al lavoro del Contraente generale Eurolink, della Società Stretto di Messina e dei nostri altri contraenti ed ... Leggi tutta la notizia su ildenaro (Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. (askanews) – Il Consiglio di Amministrazione della societàdiha approvato ladel Progettista di aggiornamento aldel 2011 relativo alsullodi, e l’ulteriore documentazione progettuale finalizzata al riavvio della realizzazione dell’Opera, come previsto dalla Legge. “È un grande risultato – ha commentato l’Amministratore delegato delladi, Pietro Ciucci – ottenuto in pochi mesi grazie all’impegno del governo, in particolare del Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e al lavoro del Contraente generale Eurolink, della Societàdie dei nostri altri contraenti ed ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

SOSTEGNO ALLE IMPRESE: FILIERA PERE E KIWI E’ uscito un nuovo provvedimento a sostegno delle imprese agricole coinvolte dalla grave crisi produttiva della pera e del kiwi, causata da una serie concomitante di eventi climatici e naturali quali, ... Migranti, via libera definitivo dal Senato ad accordo Italia-Albania ROMA (ITALPRESS) – Il Senato ha approvato in via definitiva il ddl di ratifica del protocollo firmato tra Italia e Albania sui migranti con 93 voti favorevoli e 61 contrari. Il disegno di legge era gi ... Malagò sul Maradona: "Senza parametri certi l'Uefa non darà mai il via libera" (ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Gli Europei di calcio del 2032 sono il passe-partout, la chiave, per sistemare la generazione degli impianti calcistici italiani". Lo ha detto ...

Video di Tendenza