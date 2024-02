Via libera alla caserma I vigili del fuoco brindano

e adesso con il Milleproroghe lo scudo viene allungato di sei mesi al 31 dicembre 2024, altrimenti sarebbe scaduto alla fine di giugno. Ieri, subito dopo il via libera delle Commissioni, l'

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tutto pronto. Dopo 14 anni, a breve si comincia a costruire la nuovadeidel. Soddisfazione da parte degli interessativicenda, nessuno dei quali era presente al momento in cui l’iter è cominciato. Bruno Garatti, amministratore delegato di Consorzio.it, ha tenuto a sottolineare che c’è stato un grande lavoro di squadra che ha consentito di arrivare all’obiettivo: "Oggi chiudiamo una pagina di burocrazia abbastanza lunga per aprirne una di concretezza. Con questa squadra è stata recuperata l’interlocuzione quotidiana con il ministero, persa negli anni con il vecchio progetto, e sono stati ottenuti tre milioni di euro di fondi a carico dello Stato". L’architetto Antonio Ceribelli ha voluto ribadire che adesso tutto è impostato perché i tempi siano rapidi e si arrivi presto ...

La tumultuosa giornata a Montecitorio si è conclusa con il via libera definitivo per l'istituzione della commissione d'inchiesta sulla gestione ... (ilfogliettone)

Commissione Difesa della Camera dà il via libera al progetto Basi Blu La Commissione Difesa della Camera dei Deputati ha approvato i programmi 'Basi blù' e 'Poligoni di tiro chiusi in galleria' per l'ammodernamento delle basi navali e l'addestramento con armi da fuoco.

Il decreto Milleproroghe. Medici in pensione a 72 anni, rinnovato lo scudo penale. Il ministro: c’è poco personale Arriva il via libera, c’è anche la tutela da danni erariali per gli amministratori pubblici. Ok al taglio dell’Irpef agricola. E slitta di sei mesi l’obbligo di assicurare i trattori.

Via libera alle opere per la sistemazione di via Romaiano. Sarà necessaria la deviazione provvisoria della fognatura Via Romaiano, strada dissestata e fognatura problematica. L'amministrazione comunale ha deciso di intervenire con lavori di sistemazione stradale e deviazione provvisoria della fognatura, investendo 3 ...