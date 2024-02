descrisse il mare come una 'grande autostrada' e un 'ampio Per spiegare la supremazia britannica alla fine del XIX secolo sugli Nuova via della Seta Marittima e teoria di Mahan La Nuova Via della

Via Autostrada, sì alla bretella su Malpensata e al tunnel ciclopedonale. Valesini: “Edificato ridotto del 40%” (Di giovedì 15 febbraio 2024) Bergamo. Approvato il piano attuatore che darà un volto nuovo, in termini di opere viabilistiche anche a compensazione e a favore della della cittadinanza, all’area dello svincolo Autostradale. La discussione, maturata in sede di Commissione 3, sarà poi portata in Consiglio Comunale a Bergamo, dove, di fatto, completerà il suo iter di completamento. Tra i benefici urbanistici, certamente, la bretella, il cui cantiere partirà in autunno, che collegherà il rondò di via Autostrada con via Zanica dove sarà realizzata anche una nuova rotatoria e opere pubbliche legate al piano “ex Federici”. Grazie a questa operazione, poi, si potrà anche aprire, in via definitiva, il tunnel ciclopedonale sotto via Autostrada e la pista ciclabile di collegamento con la Malpensata e la ... Leggi tutta la notizia su bergamonews (Di giovedì 15 febbraio 2024) Bergamo. Approvato il piano attuatore che darà un volto nuovo, in termini di opere viabilistiche anche a compensazione e a favore della della cittadinanza, all’area dello svincolole. La discussione, maturata in sede di Commissione 3, sarà poi portata in Consiglio Comunale a Bergamo, dove, di fatto, completerà il suo iter di completamento. Tra i benefici urbanistici, certamente, la, il cui cantiere partirà in autunno, che collegherà il rondò di viacon via Zanica dove sarà realizzata anche una nuova rotatoria e opere pubbliche legate al piano “ex Federici”. Grazie a questa operazione, poi, si potrà anche aprire, in via definitiva, ilsotto viae la pista ciclabile di collegamento con lae la ...

