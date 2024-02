Verso Milan-Rennes | Steve Mandanda incorona Maignan…

Chukwueze Continua il momento positivo in campionato del Milan, impegnati nell'andata dei playoff di Europa League contro il Rennes, Si avvia verso la disponibilità anche Simon Kjaer , che ha svolto

(Di giovedì 15 febbraio 2024)Maignan come uno dei migliori portieri al mondo Ildi Stefano Pioli sfida questa sera ildi Julien Stephan per la gara d’andata dei playoff di Europa League. I rossoneri si troveranno di fronte un avversario reduce da un momento di forma a dir poco impressionante, come testimoniano le otto vittorie di fila racimolate tra campionato e Coppa di Francia. In conferenza stampa, oltre al tecnico delStephan, è intervenuto anche, portiere e capitano della formazione bretone. Il 38enne estremo difensore ha toccato vari temi nel corso della conferenza, con un focus particolare sul connazionale e collega Mike ...