Verso Milan-Rennes | Pioli ci crede | è come un derby…

Milan - Rennes (ore 21) e Feyenoord - Roma (18.45) possono del gioco con il 61% di possesso palla e calciato 17 volte verso la

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ilsi prepara alla gara di Europa League contro il, Stefanoci: èunCi siamo, i rossoneri si preparano al ritorno in Europa League, una competizione di tutto rispetto che certo non è la Champions, ma nella quale ildi Stefanovuole provare ad andare fino in fondo. Le possibilità, vista le forze della rosa, al netto degli infortuni, ci sono tutte e lo sanno tifosi e dirigenza. Se guardiamo le squadre qualificate agli ottavi, troviamo la capolista della Premier League, il Liverpool e anche il Bayer Leverkusen, che sta dominando il campionato tedesco. Questo sottolinea che l’Europa League non è una competizione così tanto secondaria e il tecnico emiliano, sapendolo bene, ha preparato al meglio la gara, ...

Allenamento della vigilia in casa Milan per completare i preparativi in vista dell'andata dei playoff di Europa League da giocare a San... (calciomercato)

COPPA ITALIA FEMMINILE - Apre Milan-Roma, poi tocca a Fiorentina-Juventus, ecco gli orari Saranno Milan e Roma ad aprire il programma, domenica 3 alle 12.30 al 'Vismara-Puma House of Football'; alle 15, al 'Viola Park', in campo Fiorentina e Juventus. Le gare di ritorno si giocheranno una ...

RENNES - Stephan: "Con il Milan non serve chiudersi, anche il Napoli ci ha provato, ma poi è tornato a quattro in difesa" Julien Stephan, allenatore del Rennes, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Milan: "Bisognerà iniziare al 100%, continuare al 100% e finire al 100%. Non c' ...

Champions: la Lazio fa l’impresa e batte il Bayern con un rigore di Immobile. Stasera Milan e Roma in Europa League Oggi in Europa League il Milan riceve il Rennes e la Roma va in Olanda E ora la ... la squadra di Tuchel ha tenuto il pallino del gioco con il 61% di possesso palla e calciato 17 volte verso la porta ...