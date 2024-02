è infatti in vigore un'ordinanza del prefetto firmata per Milan - in vigore un'ordinanza del prefetto firmata per Milan - Rennes, ritrovare all'Arco della Pace per poi muoversi in metro verso Lotto

Verso Milan-Rennes, Olivier Giroud ritrova Mandanda: quel goal a 17 anni… (Di giovedì 15 febbraio 2024) Verso Milan-Rennes: Olivier Giroud ritrova il suo ex compagno di nazionale Mandanda, a cui segnò il suo primo goal da professionista Milan–Rennes: sfida valevole per gli spareggi che portano agli ottavi di finale dell’Europa League. Sì, certo ma non solo. E’ anche la gara che mette contro due grandi amici ed ex compagni di squadra ai tempi della nazionale francese (la stessa nazionale che nel 2018 alzò al cielo il Mondiale). Stiamo parlando di Olivier Giroud e Steve Mandanda, l’attuale portiere del Rennes. C’è un particolare episodio che vede protagonisti entrambi. Siamo nel 2007, precisamente il 26 febbraio. Il numero 9 rossonero gioca nel Grenoble, ... Leggi tutta la notizia su dailymilan (Di giovedì 15 febbraio 2024)il suo ex compagno di nazionale, a cui segnò il suo primoda professionista: sfida valevole per gli spareggi che portano agli ottavi di finale dell’Europa League. Sì, certo ma non solo. E’ anche la gara che mette contro due grandi amici ed ex compagni di squadra ai tempi della nazionale francese (la stessa nazionale che nel 2018 alzò al cielo il Mondiale). Stiamo parlando die Steve, l’attuale portiere del. C’è un particolare episodio che vede protagonisti entrambi. Siamo nel 2007, precisamente il 26 febbraio. Il numero 9 rossonero gioca nel Grenoble, ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza