Venezuela | sospesa attività ufficio Onu

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 15 febbraio 2024) 19.40 Il governono ha deciso di sospendere ledell'di consulenza tecnica dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani nel Paese. Nei prossimi 30 giorni effettuerà una revisione globale dei termini della cooperazione citati dalla lettera d'intesa firmata con l'. Per questo motivo, ha chiesto che il personale lasci il Paese entro 72 ore finché non avrà rettificato pubblicamente davanti alla comunità interbazionale il suo atteggiamento.