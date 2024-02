Venezia vs Modena | probabili formazioni e dove vederla

Venezia " Modena Il Venezia viene da una vittoria convincente e È pronto a giocare contro il Modena e portare a casa la vittoria, Le probabili formazioni dal 16 al 18 febbraio Venerdì ore 20:30

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Lagunari all’assalto del secondo posto, emiliani per mantere la posizione playoff.vssi giocherà domenica 18 febbraio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio PenzoVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il blitz esterno di Bolzano contro il SudTitol ha consentito ai lagunari di riscattare la sconfitta di Parma e rimettersi in scia del secondo posto, distante appena un punto. La squadra di Vanoli punta infatti dritta alla promozione diretta dopo averla sfiorata la scorsa stagione Gli emiliani si mantengono in zona playoff, con l’ottavo posto a 33 punti. La squadra di Bianco è reduce da tre risultati utili consecutivi e spera di non perdere altri punti pesanti che potrebbero costargli l’obiettivo ...

Nelle gare pomeridiane del sabato di Serie B, valide per la quattordicesima giornata, arriva l’aggancio del Venezia in vetta alla classifica. I ... (sportface)

Dopo la vittoria del Catanzaro sul campo del Palermo, la Serie B torna in campo nel pomeriggio di sabato per la 15esima giornata. Fra i match... (calciomercato)

Venezia, Vanoli via a fine stagione Antonelli: “Non ci ha comunicato nulla a riguardo, anzi…” "L'addio a fine stagione è chiaramente un'eventualità, soprattutto in caso di mancato ritorno in Serie A. Del resto Paolo Vanoli ha messo "troppo" in luce il suo Venezia, per non meritarsi gli occhi a ...

Storie biancorosse, mister Pavan ed il Bari: i confronti con i galletti del secondo di Iachini Mister Iachini ha portato al Bari al suo fianco tutto il suo staff, scegliendo come secondo Simone Pavan, ex calciatore ed allenatore, in passato, tra le altre di Modena e Vis Pesaro (oltre che delle.

Perché Iachini può portare il Bari ai playoff Dopo la convincente vittoria sul Lecco, sabato i pugliesi ricevono la Feralpisalò: c'è la possibilità che il terzo allenatore stagionale dei galletti agganci già l'ottavo posto ...