Venezia | un altro guaio | ban al mercato della FIFA | di cosa si tratta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ilè una seria candidata alla promozione in Serie A e punta senza mezzi termini al salto di categoria senza passare dai playoff. Nell’ultima giornata si è imposto con un netto 0-3 sul campo del Sudtirol e la classifica è sempre più interessante: attualmente occupa la quarta posizione con 44 punti conquistati in 24 partite e il distacco dalla promozione diretta occupata dalla Cremonese è di appena 1 punto. Secondo quanto riporta trivenetogoal.it è arrivato unban per tre sessioni dialla campagna acquisti delcomminato dallalo scorso 6 febbraio. Sidi unban rispetto a quello già comminato per il mancato pagamento di una rata per il trasferimento di Cuisance dal Bayern Monaco. Il problema è nato in seguito all’ultima rata ...