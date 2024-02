Vendevano banconote false da 100 euro | arrestate dodici persone

(Di giovedì 15 febbraio 2024) dai Carabinieri della sezione operativa di Romada 100sia in Italia sia all’estero, indiziatidi origine pakistana da un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma eseguita dai Carabinieri della sezione operativa Roma del Comando Provinciale Antifalsificazione Monetaria, con il supporto dei comandi provinciali di Roma, Napoli e Rieti e dall’8° Reggimento Lazio. Falsificazione all’estero Inoltre per l’estensione internazionale indiziati dapol per la falsificazione delleall’estero. I 12 soggetti sono difatti tutti indiziati a vario titolo, di associazione a delinquere, transazione finalizzata alla falsificazione e alla distribuzione diin Italia e ...

Donazioni ai figli: ecco come non violare i limiti nei versamenti in contanti Questa limitazione è valida anche per le donazioni fatte dai genitori ai figli. Chi non rispetta i limiti rischia di essere soggetto a controlli da parte del Fisco, soprattutto se il denaro viene ...

Inchiesta evasione fiscale dentisti, c’è anche un barlettano Ci sarebbe anche un medico odontoiatra barlettano tra i professionisti coinvolti nell'inchiesta sull'evasione fiscale dei dentisti, che avrebbero percepito ingenti guadagni "in nero", nascondendoli al ...

Si dicono Svizzeri e comprano due Rolex, con 130 mila euro falsi Orologi venduti da due uomini d'affari sudcoreani, che avevano raggiunto Como per chiudere l'affare, rivelatosi poi una truffa.