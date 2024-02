Velocizzare il proprio Mac è possibile? Ecco alcuni trucchi

Sui Mac, per iniziare ad avere prestazioni sufficienti, e su LLM permette di usare meno VRAM e di velocizzare le operazioni cioè l'utilizzo vero e proprio di un LLM per fare previsioni. Chat

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Se possiedi un computer Mac oramai un po’ datato potresti essere alla ricerca di qualche trucco per accelerare le prestazioni senza investire grosse somme per acquistare un nuovo Mac di ultima generazione. Grazie ad alcune dritte pubblicate su Fox oggi scopriremo come dare al tuo Mac gli accorgimenti necessari che potrebbero evitarti di investire in una nuova macchina. Prima di fare qualsiasi altra cosa, ti suggerisco di riavviare prima il tuo Mac, soprattutto se preferisci lasciare il Mac in modalità di sospensione invece di spegnere completamente il dispositivo. Ti consigliamo di spegnere regolarmente il tuo Mac o MacBook a causa del modo in cui MacOS memorizza la RAM . Più a lungo lasci acceso il Mac, maggiore sarà la quantità di RAM utilizzata dal computer come memoria virtuale, rendendo la macchina più lenta. Uno dei modi più semplici per accelerare le prestazioni del tuo Mac ...