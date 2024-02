Velletri | neonato morto per una circoncisione abusiva | condannate tre donne

Tre donne sono state condannate a Velletri per aver effettuato una circoncisione improvvisata su un neonato di 21 giorni. Che è morto 7 ore dopo 'l'intervento'. La madre, di cittadinanza nigeriana, dovrà scontare 4 anni e mezzo di

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tresono stateper aver effettuato unaimprovvisata su undi 21 giorni. Che è7 ore dopo “l’intervento”. La madre, di cittadinanza nigeriana, dovrà scontare 4 anni e mezzo di carcere. La chirurga ne avrà per otto anni e mezzo e l’assistente per sei anni e mezzo. Il pubblico ministero Ambrosio Cassiani ne aveva chiesti diciotto per tutte e tre. Tutto è accaduto, spiega l’edizione romana di Repubblica, nelle campagne di Monte Compatri poco meno di un anno fa. Il 24 marzo scorso il bambino viene portato a casa di Egbe Kate Iduorobo. La signora in Nigeria era abilitata alla professione sanitaria, in Italia no. L’operazione viene a costare 300 euro. Sette ore dopo il cuore delsmette di battere. E così le tre ...