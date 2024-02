e la interpreterà Denise Faro" Vasco Rossi sta scrivendo una nuova canzone e sarà una dedica a tutte le donne. Lo 'spoiler' arriva dallo stesso cantante che sui suoi canali social scrive: "Sto

Martedì 12 dicembre alle ore 16:00 si terrà a Monreale , presso i locali dell’Ex Ospedale Santa Caterina in Corso Pietro Novelli 5, una conferenza ... (monrealelive)

Vasco: "Sto scrivendo una nuova canzone, una dedica alle donne" (Adnkronos) - Vasco Rossi sta scrivendo una nuova canzone e sarà una dedica a tutte le donne. Lo 'spoiler' arriva dallo stesso cantante che sui suoi canali social scrive: "Sto scrivendo con Roberto Ca ...

Vasco Rossi, è morto l’amico che ha ispirato “Colpa d’Alfredo” Vasco Rossi, è morto l'amico che ha ispirato "Colpa d'Alfredo". Giacobazzi faceva parte del gruppo di amici del rocker di Zocca ...

Morto a 67 anni Andrea Giacobazzi, Vasco Rossi piange amico che ispirò 'Colpa D'Alfredo' Andrea - sottolinea Vasco - è sempre stato dalla mia parte anche quando molti mi voltavano le spalle… Facevano finta di non conoscermi.. non credevano in quello che facevo. Lui insieme a Marengo (a ...