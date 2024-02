Vasco Rossi | nuova canzone dedicata alle donne | “Libera | libera”

A saltare agli occhi nella nuova line - up del gruppo la mancanza Alanis Morissette, Alice Cooper, Slash's Snakepit e Vasco Rossi.

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Modena, 15 febbraio 2024 – Unaper tutte le, targata. E’ lo stesso rocker di Zocca che dà l’annuncio sulle sue pagine social: “Sto scrivendo con Roberto Casini una... ne sta uscendo una dedica adatta e attuale a tutte le. Si intitolerà ‘’”. La“la regaliamo e la interpreterà, a nome di tutte, Denise Faro, cantante performer e carissima nostra amica!! Evviva!! - conclude il rocker modenese -. Stay tuned”. Proprio un’altrafamosa diè stata recentemente ricordata, stavolta, però, per via di una notizia triste. E’ infatti ...

Non è proprio un periodo tranquillo in casa Rai. Dopo la tempesta di polemiche seguita alle parole di Ghali pronunciate dal palco di Sanremo, e la ... (thesocialpost)

AC/DC a Reggio Emilia. La line up (con il batterista di Vasco), la mappa dell’area e i prezzi dei biglietti Gli AC/DC suoneranno alla RCF ARENA di Reggio Emilia con nuova line up. Con loro il batterista di Vasco Rossi. L'area del concerto, prezzi ...

Caso don Gallo, per Vasco Rossi “Solita pratica”, si mobilita anche la politica. Fieui di caruggi: “Dalla parte del prete” Doveva essere realizzata la fiction sulla vita del prete di strada, ma non se ne è più saputo nulla. Gino Rapa: “C’è chi dice che si tratta del nuovo corso Rai, che non ama figure come quella di don G ...

