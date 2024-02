Varese rivoluziona la viabilità Apre la rotonda contro le code

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Addio semafori. In largo Flaiano è arrivata la tanto attesa rotatoria. La svolta ieri pomeriggio con la prima auto, una Hyundai bianca, che ha percorso laarrivando dal centro e imboccando viale Borri. È iniziata così la rivoluzione viabilistica che punta a migliorare lain accesso acon la rimozione dei sei impianti semaforici presenti nell’area, di cui uno in particolare alla base delle lungheche si creavano all’arrivo dal raccordo autostradale. Un vero "tappo" per le auto provenienti da Milano che raggiungevano la città. Ora con lalasarà più scorrevole, grazie anche agli altri interventi realizzati negli ultimi anni nel comparto di viale Europa, tra cui anche un nuovo svincolo in uscita che gli automobilisti hanno imparato ad ...