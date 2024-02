Vangelo di oggi 15 Febbraio 2024 | Lc 9 | 22-25 | Video commento

Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra: io ti ho posto davanti la vita e la Vangelo Dal Vangelo secondo Luca Lc 9,22 - 25 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 'Il Figlio

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ascoltiamo e meditiamo ildi giovedì 15, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà”. “Solo chi si dona ... L'articolodi15: Lc 9,22-25proviene da La Luce di Maria.

Sacerdoti. Severino Dianich: senza formazione permanente rischiano di incrociare le braccia “Se manca un impegno serio per la formazione permanente, il rischio per i preti è quello di scoraggiarsi”.

Papa Francesco, messaggio per la Campagna di Fraternità in Brasile Anche quest'anno, Papa Francesco invia un videomessaggio per la Campagna di Fraternità promossa dalla Conferenza Episcopale del Brasile. Il tema di quest’anno è “Fraternità e amicizia sociale”, mentre ...

Mercoledì delle ceneri: inizio di Quaresima, il rito, la messa, giorno di magro, festivo o no Nelle zone della Lombardia dove si segue il rito romano si sta per concludere il periodo di Carnevale. Contestualmente inizia il cammino di penitenza e conversione verso la Pasqua ...