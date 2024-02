Valsa Group | che fatica al PalaPanini Con la penultima serve il tie break

il fuoriclasse carpigiano ha conquistato la medaglia di bronzo negli 800 stile libero Pallavolo, torna in campo questa sera la Valsa Group Modena Volley che nel turno infrasettimanale di Superlega

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Poteva avere una partita intera di vantaggio, al termine della giornata. Dovrà accontentarsi di due punti una Modena molto più brutta e imprecisa rispetto a quella vista domenica contro Cisterna, che ha impiegato quasi due ore e mezza per domare una non irresistibile Taranto, aggrappandosi con le unghie e con i denti a Vlad Davyskiba, trascinatore dei compagni in una giornata imperfetta di tanti, a partire da Rinaldi e Bruno, nella quale in campo si è visto molto disordine, affiancato da alcuni momenti di ottima fase punto. Laaveva il compito di trovare la seconda vittoria consecutiva e staccare Cisterna all’ottavo posto, ci è riuscita ma senza farlo col bottino pieno che si auspicava, e ora avrà da sudare in tre giornate di qui alla fine della regular season nelle quali Trento, Catania e Piacenza sono avversari non così tanto più comodi ...