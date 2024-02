ValoreOro | la soluzione ideale per le famiglie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Alleanza Assicurazioni risponde alle esigenze di protezione dei capitali e di solidità degli investimenti delleitaliane. La Compagnia del Gruppo Generali, guidata dall’ad Davide Passero, lancia ‘’, l’’offerta assicurativa di investimento basata sull’ottimizzazione del rapporto rischio-rendimento. Gli italiani, oggi, continuano a prediligere l’accantonamento di liquidità per affrontare spese quotidiane e imprevisti della vita. Il totale dei risparmi depositati sui conti correnti ammonta a 1.104 miliardi di euro al 30 ottobre 2023, evidenziando come sia ancora elevata (62%) la percentuale di chi non investe il proprio denaro, nonostante l’inflazione ne eroda il potere d’acquisto. Tra coloro che investono, prevale l’avversione al rischio, con la quota di risparmiatori che cerca strumenti più sicuri, salita al 38% dal 23% del 2022. ...