Valencia-Siviglia sabato 17 febbraio 2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici Sfida molto sentita a Mestalla

0 - 2 SABATO Alaves - Villarreal 1 - 1 Real Sociedad - Osasuna 0 - 1 Real Madrid - Girona 4 - 0 Las Palmas - Valencia 2 - 0 DOMENICA Getafe - Celta Vigo 3 - 2 Maiorca - Rayo Vallecano 2 - 1 Siviglia -

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Nell’ultima decade la rivalità trasi è accesa parecchio, perchéspesso queste due squadre si sono trovate a rivaleggiare per la quarta posizione, la prima disponibile dopo i tre giganti del calcio spagnolo. In questa stagione la realtà èdiversa: il, con una rosa ridimensionata e composta soprattutto da InfoBetting: Scommesse Sportive e

Svincolato dopo il legamento rotto: Inter e Milan se lo contendono Non solo derby in campo ma anche sul mercato per Inter e Milan che si fronteggiano per un giovane talento a caccia del salto di qualità ...

Yeman Crippa, Faniel, Meucci: c’è Siviglia Tanta Italia domenica mattina alla maratona di Siviglia che attende tre azzurri di primo piano. In gara Yeman Crippa, alla seconda esperienza sulla distanza dopo l’esordio di aprile a Milano con 2h08: ...

Maratona di Siviglia 2024: Crippa, Faniel e Meucci al via Saranno tre gli azzurri al via della maratona di Siviglia, in programma domenica mattina in una ... oltre a Nekagenet Crippa (2h07:35 in dicembre a Valencia) e Yohanes Chiappinelli (2h09:46 di ...