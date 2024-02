Vaia | Prevenzione è attrice del cambiamento

La prevenzione è la vera attrice del cambiamento - rilancia Vaia - Se adeguatamente supportata sarà l'architrave della sostenibilità del sistema sanitario e darà l'impulso necessario per una sua

(Di giovedì 15 febbraio 2024) (Adnkronos Salute) - “Laè la veradel, per vari motivi. Prevenire, oggi, nella transizione epidemiologica e demografica che ha attraversato questo nostro tempo, significa prevalentemente comprendere che le malattie cronico-degenerative sono quelle che rendono più pesante il nostro sistema. Quindi, anche sul fronte della sostenibilità, prevenire le malattie oncologiche, e si possono prevenire per il 40%, significa intervenire sulla domanda. Noi siamo abituati a intervenire sull'offerta ma questa è una vecchia legge di mercato. Il segreto è intervenire sulla domanda, lain questo può essere veramentedele dare un grande contributo alla sostenibilità del nostro sistema”. Così, Francesco, direttore ...

Dengue emergenza in America Latina, in Italia scatta l’allerta zanzare Non esiste una cura specifica per la Dengue, ma solo una terapia di supporto, il vaccino e una prevenzione efficace in primis evitando la puntura della zanzara, proteggendosi con repellenti, abiti ...

La strana storia della Fondazione che fa “zero attività” ma vale 120 mila euro. Il presidente Francesco Vaia Della struttura, denominata ‘Mediterranean Health Foundation’ si trovano poche tracce. E lo stesso presidente assicura che “è una cosa che non ha ...

Dengue, casi in aumento in Sudamerica. Intensificati i controlli negli aeroporti italiani In Italia sono stati intensificati i controlli e la disinfezione degli aerei per prevenire il rischio di diffusione del virus Dengue.