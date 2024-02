Uso di fosforo bianco | gli Usa indagano sugli attacchi israeliani

Leggi anche Stati Uniti, indagini sull'uso di fosforo bianco di Israele in Libano e sugli attacchi a Gaza, la rivelazione del Wsj Sinwar nei tunnel di Gaza con moglie e figli, Israele: '

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il Dipartimento di Stato americano ha avviato un'indagine sui diversiaereinella Striscia di Gaza che hanno ucciso decine di civili, nonché sul possibile utilizzo dida parte di Israele in Libano. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando funzionari Usa e precisando che gli Stati Uniti stanno anche cercando di determinare se l'esercito israeliano abbia utilizzato in modo improprio bombe e missili statunitensi per uccidere civili. Il bilancio delle vittime civili di dueaereiin Libano è salito a 10 morti, come hanno riferito i media statali libanesi, rendendo quella di ieri la giornata più letale in oltre quattro mesi di scambi transfrontalieri. Il gruppo militante libanese Hezbollah ha giurato di vendicarsi degli ...