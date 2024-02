Mercoledì Tajani ci è tornato su, rovesciando la notizia del oltranzista atlantico, non può non seguire l'alleato Usa. In attesa In attesa che l'arrivo di Trump alla Casa Bianca cambi l'

Usa: Tajani, 'Trump non è punto di riferimento per Forza Italia' (Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - “Trump un punto di riferimento anche per Forza Italia? Noi non l'abbiamo mai detto. L'unico punto di riferimento di Forza Italia è Forza Italia”. Lo dice al Foglio il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, confermando la linea già espressa dal leader del Partito popolare europeo Weber, secondo cui Trump nell'attaccare i paesi della Nato sta facendo “un gioco molto pericoloso, per ragioni interne. Ciò può avere conseguenze imprevedibili per la sicurezza internazionale. Noi siamo amici e alleati degli Stati Uniti - ha aggiunto - indipendentemente da chi sarà domani il presidente”. Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - “undianche per? Noi non l'abbiamo mai detto. L'unicodidi”. Lo dice al Foglio il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, confermando la linea già espressa dal leader del Partito popolare europeo Weber, secondo cuinell'attaccare i paesi della Nato sta facendo “un gioco molto pericoloso, per ragioni interne. Ciò può avere conseguenze imprevedibili per la sicurezza internazionale. Noi siamo amici e alleati degli Stati Uniti - ha aggiunto - indipendentemente da chi sarà domani il presidente”.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Il Pd ha dato la palla giusta «L'intesa con la Schlein è una foglia di fico. Il Pd ha dato alla premier l'occasione giusta per riallinearsi a Washington, e in generale all'Occidente, sulla vicenda mediorientale».Nelle ore in cui l ... Israele, l'Italia come Usa e Uk Figurano, per capirci, le parole Iran, Libano, Mar Rosso, Hezbollah e Houthi. Ma figurano più come atto dovuto che come occasione di approfondimento della complessità della situazione e del grado di ... "Due Stati Idea piena di incognite" «Le dichiarazioni di Tajani le trovo molto intelligenti ... L'hanno lasciato intendere, con Biden che ha fatto sapere che gli Usa studiano ciò che Tsahal compie a Gaza per vedere se ci sono crimini, ...

Video di Tendenza