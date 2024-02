Mercoledì Tajani ci è tornato su, rovesciando la notizia del oltranzista atlantico, non può non seguire l'alleato Usa. In attesa In attesa che l'arrivo di Trump alla Casa Bianca cambi l'

Usa: Tajani, ‘Trump non è punto di riferimento per Forza Italia’ (Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – ?Trump un punto di riferimento anche per Forza Italia? Noi non l?abbiamo mai detto. L?unico punto di riferimento di Forza Italia è Forza Italia?. Lo dice al Foglio il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, confermando la linea già espressa dal leader del Partito popolare europeo Weber, secondo cui Trump nell?attaccare i paesi della Nato sta facendo ?un gioco molto pericoloso, per ragioni interne. Ciò può avere conseguenze imprevedibili per la sicurezza internazionale. Noi siamo amici e alleati degli Stati Uniti – ha aggiunto – indipendentemente da chi sarà domani il presidente?. L'articolo CalcioWeb. Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu (Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – ?Trump undianche perItalia? Noi non l?abbiamo mai detto. L?unicodidiItalia èItalia?. Lo dice al Foglio il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, confermando la linea già espressa dal leader del Partito popolare europeo Weber, secondo cui Trump nell?attaccare i paesi della Nato sta facendo ?un gioco molto pericoloso, per ragioni interne. Ciò può avere conseguenze imprevedibili per la sicurezza internazionale. Noi siamo amici e alleati degli Stati Uniti – ha aggiunto – indipendentemente da chi sarà domani il presidente?. L'articolo CalcioWeb.

Usa: Tajani, 'Trump non è punto di riferimento per Forza Italia' L'unico punto di riferimento di Forza Italia è Forza Italia". Lo dice al Foglio il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, confermando la linea già espressa dal leader del Partito popolare ...

