quali in modo serio e tre in modo critico - nella sparatoria andata in scena durante le celebrazioni per il trionfo dei Kansas City Scatta il panico negli Usa

Usa, sparatoria a Kansas City: un morto e 14 feriti (Di giovedì 15 febbraio 2024) E' di un morto e 14 feriti, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, il bilancio, ancora provvisorio, della sparatoria che è avvenuta a Kansas City (Missouri) alla fine di una parata per i Chiefs vincitori del Super Bowl. La polizia di Kansas City, riporta la Cnn, ha arrestato due persone armate. Leggi tutta la notizia su ilfogliettone (Di giovedì 15 febbraio 2024) E' di une 14, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, il bilancio, ancora provvisorio, dellache è avvenuta a(Missouri) alla fine di una parata per i Chiefs vincitori del Super Bowl. La polizia di, riporta la Cnn, ha arrestato due persone armate.

