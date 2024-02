Usa | decollato il lander privato Odysseus verso la Luna

Il lander statunitense Odysseus decollato nelle prime ore di oggi dal Kennedy Space Center in Florida a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX alla volta della Luna. Lo riportano i media internazionali.

(Di giovedì 15 febbraio 2024) In un evento senza precedenti, ildella missione Im-1 Nova-C è stato lanciato con successola, segnando un importante passo avanti nell'esplorazione spaziale. A soli quarantotto minuti dal lancio,è stato rilasciato come previsto, intraprendendo ufficialmente la sua epica avventurare. Le prossime ore saranno cruciali, con il previsto dispiegamento dei pannelli solari e il completamento delle verifiche delle procedure per garantire il corretto funzionamento degli strumenti e dei sistemi di controllo dell'assetto. Durante il viaggio, che si prevede durerà circa una settimana, saranno eseguite tre manovre di correzione utilizzando i motori del, necessarie per posizionarein orbita attorno alla ...