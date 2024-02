La città di Avdiivka, in prima linea in Ucraina, rischia di essere catturata dalle forze russe: lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby, esortando la Camera ad approvare

Usa, Avdiivka rischia di cadere sotto controllo russo (Di giovedì 15 febbraio 2024) La città di Avdiivka, in prima linea in Ucraina, rischia di essere catturata dalle forze russe: lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby, esortando la Camera ad approvare aiuti militari vitali per Kiev. "Sfortunatamente, stiamo ricevendo segnalazioni dagli ucraini secondo cui la situazione è critica, con i russi che continuano a premere sulle posizioni ucraine ogni singolo giorno. Avdiivka rischia di cadere sotto il controllo russo", ha detto Kirby. Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) La città di, in prima linea in Ucraina,di essere catturata dalle forze russe: lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby, esortando la Camera ad approvare aiuti militari vitali per Kiev. "Sfortunatamente, stiamo ricevendo segnalazioni dagli ucraini secondo cui la situazione è critica, con i russi che continuano a premere sulle posizioni ucraine ogni singolo giorno.diil", ha detto Kirby.

Advertising

Altre Notizie

L'Ucraina ha perso la città simbolo della controffensiva contro l'invasione russa L'esercito ucraino ha inviato d'urgenza la terza brigata d'assalto nell'area di Avdiivka per rafforzare le truppe in difficoltà sul terreno per gli assalti continui delle… Leggi ... Ucraina: Cameron e Sikorski fanno appello a Congresso Usa per approvazione aiuti I ministri degli Esteri di Polonia e Regno Unito, Radoslaw Sikorski e David Cameron, hanno fatto appello al Congresso degli Stati Uniti ... Usa, Avdiivka rischia di cadere sotto controllo russo La città di Avdiivka, in prima linea in Ucraina, rischia di essere catturata dalle forze russe: lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby, esortando la Camera ad ...

Video di Tendenza