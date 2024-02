UROS KOVACEVIC TORNA A GIOCARE IN ITALIA

Da Monza è in arrivo il centrale della nazionale Gianluca Galassi , così come lo schiacciatore Stephen Maar , che assieme a Uros Kovacevic (che torna in Italia dopo tre stagioni all'estero) andrà a

La notizia era nell'aria già da diverse settimane, ma adesso è arrivata la piena ufficialità anche da parte del giocatore stesso. Dopo un periodo all'estero, il grande talento serbo UROS KOVACEVIC tornerà a GIOCARE in ITALIA a partire dalla prossima stagione (2024/2025) Lo stesso UROS KOVACEVIC, a partire dalla prossima stagione, vestirà la maglia di PIACENZA. ECCO LE SUE DICHIARAZIONI: «È ??successo tutto molto velocemente. Mi ha chiamato il mitico Hristo Zlatanov e abbiamo chiuso la trattativa in soli tre giorni. Penso che sia uno dei contratti firmati più velocemente della mia carriera. Sono felice di TORNAre in ITALIA dopo quattro anni: avremo una buona squadra, un buon allenatore e una dirigenza ...

