Upamecano | insulti razzisti dai tifosi del Bayern L’ad | «”Tifosi” spregevoli»

Bayern Monaco, molti insulti razzisti nei confronti di Upamecano dopo il rosso. Il Club: "Non siete veri tifosi" Protagonista negativo della sconfitta del Bayern Monaco contro la Lazio è sicuramente Upamecano, autore del

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Nella serata di ieri il difensore delMonaco Dayotè stato protagonista di un’espulsione contro la Lazio, costringendo la sua squadra a giocare in dieci per mezz’ora di match. Inoltre, sono arrivati sul suo profilo Instagram tanti commenti. La Süddeutsche scrive: “IlMonaco ha condannato fermamente i commenticontro il difensore Dayotsui social dopo la sconfitta in Champions League contro la Lazio. «Ha commesso un fallo sfortunato che gli è costato un rosso», ha detto l’amministratore delegato Jan-Christian Dreesen in hotel alla squadra dopo la sconfitta per 1-0 contro la Lazio. «Quello che mi ha particolarmente infastidito sono stati i commenti disgustosi successivi sui social. E’ spregevole. Questo tipo di tifoseria razzista non la ...