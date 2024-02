Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 15 02 24

Ed è ancora più grave quando a farlo sono organi di stampa con l'intenzione di orientare l'opinione pubblica. E questo non è accettabile: le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria svolgono

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ma io perché mi devo avvelenare alle tre del pomeriggio pure appresso a, che uno già c’ha i suoi problemi, dopo pranzo si vorrebbe rilassare godendosi un po’ di sano trashume e invece questi tirano fuori discorsi, ragionamenti e fanno passare messaggi che mi fanno sentire il bisogno di affogare nel Gaviscon per non farmi esplodere lo stomaco. Ma ora, ma io posso sapere cosa cavolo dobbiamo fare quest’anno per liberarci di Mario Cusitore? Cioè c’è un limite oltre il quale decideremo di non dargli più ospitalità agli Elios oppure è una tassa che dobbiamo accollarci per forza e quindi tanto vale evitare di indagare su quanto sia falso perché tanto ce lo dobbiamo tenere comunque? No, guardate ma io oggi NERA. NERA E NERISSIMA perché i messaggi che a volte fa passare questa trasmissione sono terrificanti. Cioè una donna, peraltro una donna ...