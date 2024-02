e internazionali e di numerosi progetti che coinvolgono uomini e e di numerosi progetti che coinvolgono uomini e donne di ogni età per il ritorno turistico in grado di generare ma anche per la

Uomini e donne: il ritorno di Mario, la reazione di Ida e le tensioni con Orfeo (Di giovedì 15 febbraio 2024) Nuova puntata di Uomini e donne, oggi al centro dello studio il corteggiatore Mario, tornato nel dating show dopo essere stato eliminato da Ida. La puntata di ieri di Uomini e donne si era chiusa con l'aggiunta di una sedia ed un annuncio: in studio stava per tornare un ex corteggiatore di Ida. Oggi abbiamo scoperto che Maria De Filippi si riferiva a Mario, lo speaker di Radio Kiss Kiss eliminato da Ida per le numerose segnalazioni arrivate. Trono classico: Il ritorno di Mario a Uomini e donne Mario ha deciso di fare il suo ritorno, provocando un'esplosione di emozioni e polemiche nello studio. La sua riapparizione ha scatenato una serie di reazioni contrastanti e ... Leggi tutta la notizia su movieplayer (Di giovedì 15 febbraio 2024) Nuova puntata di, oggi al centro dello studio il corteggiatore, tornato nel dating show dopo essere stato eliminato da Ida. La puntata di ieri disi era chiusa con l'aggiunta di una sedia ed un annuncio: in studio stava per tornare un ex corteggiatore di Ida. Oggi abbiamo scoperto che Maria De Filippi si riferiva a, lo speaker di Radio Kiss Kiss eliminato da Ida per le numerose segnalazioni arrivate. Trono classico: Ildiha deciso di fare il suo, provocando un'esplosione di emozioni e polemiche nello studio. La sua riapparizione ha scatenato una serie di reazioni contrastanti e ...

