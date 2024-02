Uomini e Donne | famosa dama si schiera con Greta Rossetti | “L’invidia è una brutta bestia!”

avanzatissime imbarcazioni IMOCA foiling e le straordinarie donne imbarcazioni IMOCA foiling e le straordinarie donne e uomini che volte la vela ai Giochi Olimpici e la cui Kiel Week è ormai famosa

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la trentaseiesima puntata del Grande Fratello, durante la quale si è consumato un acceso scontro tra Simona Tagli, che si èta dalla parte di Beatrice Luzzi, e. Al centro della diatriba tra le due l’eliminazione di Vittorio Menozzi, che secondo Beatrice, Simona e Stefano sarebbe stata causata anche dalla stessa, rea di essere stata troppo attaccata a lui. Simona, infatti, ha spiegato che lanon ci ha fatto una bella figura nel mostrarsi fisicamente così vicina all’ex gieffino: Sempre buttata addosso a Vittorio, non ne esce neanche tanto bene. A menon piace perché si perde tra un letto e un altro e non si decide. Non mi sembra un atteggiamento carino, ma neanche per se stessa. A me è dispiaciuto ...