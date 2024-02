Uomini e Donne | anticipazioni | Brando fa una sorpresa a Raffaella

Colpo di scena per Ida Platano: a Uomini e Donne torna Mario Cusitore Le anticipazioni della puntata di oggi, 14 febbraio , svelano che si parlerà anche di Ida Platano. In studio tornerà Mario

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Anche oggi ci sarà il consueto appuntamento con una nuova puntata di, il noto dating show condotto da Maria De Filippi che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14,45. Come in ogni puntata, in studio saranno presenti gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino pronti a commentare tutto quello che succede al centro studio. Siete curiosi di sapere cosa è successo nelle nuove registrazioni? Scopriamolo insieme con tutti i dettagli grazie alledel giovane influencer Lorenzo Pugnaloni sempre più noto e attivo sul web. Beatriz D’Orsi(ilcorrieredellacitta.com)va a Napoli daQualche giorno fa c’erano state un po’ di divergenze tra il tronistaEphrikian e le sue ...

Oggi ho deciso che non ironizzerò in alcun modo su Ida Platano. E non lo farò per almeno 2 o 3 motivi. Innanzitutto perché per quanto a me non ... (isaechia)

