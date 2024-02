Saniye trova Colak e i suoi uomini in un terreno degli Yaman, Anticipazioni 15 febbraio ore 21.30: Fikret sotto inchiesta: Fikret Le due donne allora scendono in strada per cambiare la ruota e

Uomini e Donne, anticipazioni 15-16 febbraio: tutto bene tra Gemma e il suo nuovo cavaliere (Di giovedì 15 febbraio 2024) Uomini e Donne, anticipazioni 15 febbraio: Gemma Galgani tornerà ad essere protagonista del programma con delle belle novità. Non altrettanto accadrà per Mario Cusitore. Uomini e Donne, anticipazioni 15 – 16 febbraio: Gemma ha l’ennesimo spasimante Pensiamo che ormai sia il momento di non chiederci più (a differenza di quanto succede ogni tanto), se Gemma Galgani se ne vada da “Uomini e Donne“, perché tanto “non se ne va”. E’ pronta sempre ad innamorarsi e, nonostante venga delusa, ci riprova. E’ appena arrivato un altro uomo, che si chiama Giancarlo, interessato a conoscerla. Per ora funziona, tanto i due diranno di voler ballare in studio. Barbara De Santi potrebbe ... Leggi tutta la notizia su anticipazionitv (Di giovedì 15 febbraio 2024)15Galgani tornerà ad essere protagonista del programma con delle belle novità. Non altrettanto accadrà per Mario Cusitore.15 – 16ha l’ennesimo spasimante Pensiamo che ormai sia il momento di non chiederci più (a differenza di quanto succede ogni tanto), seGalgani se ne vada da ““, perché tanto “non se ne va”. E’ pronta sempre ad innamorarsi e, nonostante venga delusa, ci riprova. E’ appena arrivato un altro uomo, che si chiama Giancarlo, interessato a conoscerla. Per ora funziona, tanto i due diranno di voler ballare in studio. Barbara De Santi potrebbe ...

