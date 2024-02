Under 19 Le biancazzurre vincono e si avvicinano al primo posto

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Un autogol e la rete di Girolomoni permettono alla Femminile Riccione di mettere in tasca tutto il bottino nel confronto con l’Originale Celtic Bhoys (2-1). Sul campo delle emiliane le ragazze della Perla Verde sono riusciti a prendersi punti pesantissimi per restare agganciate alla parte nobile della classifica. Aproffittando, per di più, del pareggio di giornata nello scontro diretto al vertice tra Modena e Spal. Un punto a testa per la prima e la seconda della classe con le romagnole che, così, possono avvicinarsi alla vetta della classifica.19 (10ª giornata): Fossolo 76-Besurica 0-9, Montanara Ducale-Real Salabolognese 0-2, Original Celtic Bhoys-Femminile Riccione 1-2, Imolese-Pgs Smile 1-2, Modena-Accademia Spal 1-1. Classifica: Modena 26; Accademia Spal 25; Femminile Riccione 24; Besurica 21; Imolese, Pgs Smile 15; Original Celtic Bhoys 10; Real ...

