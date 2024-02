- Contento di aver partecipato a un'altra finale Dopo aver staccato il pass per Parigi nel corso 3'47 29, un tempo molto simile a quello delle Beffa per Costanza Cocconcelli , che per un centesimo

Un'altra beffa nel finale. La Fermana va ancora ko (Di giovedì 15 febbraio 2024) Perugia 1 Fermana 0 (3-4-1-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Dell'Orco; Paz (dal 34' st Cancellieri), Iannoni, Torrasi (dal 24' st Giunti), Lisi; Ricci (dal 23' st Agosti); Cudrig (dal 34' st Polizzi), Matos (dall'8' st Seghetti). A disposizione: Abibi, Yimga, Bezziccheri, Lomangino, Ebnoutalib, Souare, Viti. Allenatore: Alessandro Formisano. Fermana (4-2-3-1): Furlanetto; Eleuteri (dal 44' st Petrelli), Fort, Santi, Carosso; Gianelli (dal 14' st Scorza), Misuraca; Niang (dal 37' st Heinz), Giovinco (dal 44' st Semprini), Marcandella (dal 14' st Petrungaro); Sorrentino. A disposizione: Borghetto, Mancini, Bonfigli, Condello, Locanto. Allenatore: Stefano Protti. Arbitro: Drigo di Portogruaro Rete: 40' st Seghetti Note: ammonito Dell'Orco per il Perugia e Carosso per la Fermana; 8-5 corner, 0-2 fuorigioco, 0' pt 5' st recupero

