Una mostra su Rino Gaetano | il ribelle con il cilindo

e si percepiva in lui una certa inquietudine che lo rendeva una 'Rino Gaetano è stato un artista rivoluzionario che ha resistito al tiene a precisare Alessandro Nicosia, curatore della mostra con

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Un posacenere beige a forma di pianoforte a coda, gadget del tour di Elton John con su scritto il nome della sua etichetta discografica The Rocket Record Company. Un maglione colorato usato per il brano Spendi Spandi Effendi e la sedia in legno ricevuta dai proprietari del ristorante romano La Sagrestia, al Pantheon, dove era di casa e le dediche con i disegni dei 15 sorrisi “dall’alba al tramonto”. Il cappello nero a cilindro che gli regalò Renato Zero per salire sul palco dell’Ariston e far ascoltare per la prima volta al pubblico Gianna, una canzone che fece la storia del Festival di Sanremo, perché per la prima volta veniva usata la parola “sesso”, cantando di una donna che “non cercava il suo Pigmalione”, ma “difendeva il suo salario dall’inflazione”. C’è tutto questo, non proprio in quest’ordine, e molto altro – tra cimeli di ogni genere, dischi e musicassette, strumenti ...