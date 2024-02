Un sostegno ai Collegi Arrivano nuovi fondi | Sono un’eccellenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Un milione in più per idi merito italiani. E il 20% di questi finanziamenti arriveranno a Pavia per Borromeo, Ghislieri, Santa Caterina e Nuovo. Istati inseriti nel decreto Milleproroghe grazie a un emendamento del deputato pavese Alessandro Cattaneo (Forza Italia) approvato ieri. "È un risultato importante – ha spiegato Cattaneo, ringraziando il collega Paolo Emilio Russo che ha presentato l’emendamento e il ministro Anna Maria Bernini – perchépochi gli emendamenti approvati nel decreto Milleproroghe. È necessario rimpinguare ia disposizione deidi merito perché il numero è aumentato e le risorse per ciascunosempre meno". A Pavia arriveranno 200mila euro a quattro strutture in cui gli alunni devono essere in regola ...