Un progetto e un obiettivo | Gorgonzola città sicura

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Sicurezza, pattugliamenti e monitoraggio del territorio, ma anche educazione dei più giovani e sensibilizzazione sul ‘rischio stradale’, pronto il“: è in lizza per un bando regionale e prevede l’acquisto di nuove motociclette per il monitoraggio delle strade e un rinforzo dei progetti di educazione stradale nelle scuole. Un ulteriore bando, stavolta del Ministero, è al via, e si concluderà in marzo, per l’assegnazione di finanziamenti per nuove telecamere di videosorveglianza. "Mezzi e tecnologie sono indispensabili per svolgere al meglio il nostro lavoro – dice il comandante della polizia locale gorgonzolese Antonio Pierni –. Le opportunità offerte dai bandi sono fondamentali, e vanno colte. Certo, ‘agguantarle’ è un lavoro: dalla predisposizione dei progetti al monitoraggio alle ...