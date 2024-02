Un Posto al Sole | anticipazioni dal 17 al 23 febbraio 2024 | Ida prende una decisione sofferta | Rosa lotta per restare nel quartiere

Pedretti - 15 Febbraio 2024 Pierpaolo Spollon lascia Doc al termine della terza stagione? Le parole che insinuano il sospetto Stefano D Onofrio - 15 Febbraio 2024 Un posto al sole anticipazioni 15

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ledi Unaldal 17 al 23ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori troveremo Ida – che si troverà a dover gestire le pressioni di Ferri – e, pronta are per non dover abbandonare la sua casa. Scopriamo insieme cosa accadrà nella storica soap opera di Rai 3 giunta alla sua 28ª stagione, con lenuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana.Upas, trama puntate dal 17 al 23Nelle prossime puntate inedite Unal– in onda dal 17 al 23...